Economie: En février, l’inflation est repartie de plus belle en Suisse

Économie : En février, l’inflation est repartie de plus belle en Suisse

Voyages, para-hôtellerie et certains produits alimentaires ont vu leurs prix augmenter encore en février. Le taux d’inflation atteint son plus haut niveau depuis l’été dernier.

Les prix des fruits et légumes sont à la hausse en février, alors qu’ils avaient connu une baisse en janvier. 20min/Michael Scherrer

L’année 2023 devait être celle où l’inflation allait se modérer. On attend toujours. En février, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,7% par rapport à janvier (0,6% en janvier par rapport à décembre). Sur un an, le panier moyen coûte désormais 3,4% de plus qu’en février 2022. Comme chaque mois, des variations importantes sont constatées.

Le prix du panier moyen est notamment tiré à la hausse par les transports aériens, dont les tarifs augmentent très fortement (+28,8% par rapport à janvier, +45,8% par rapport à février 2022). Il en va de même pour la para-hôtellerie. Les vêtements coûtent aussi plus cher, mais c’est normal car leurs prix en janvier tenaient compte de la période des soldes.

Moins qu’ailleurs en Europe

Des produits font aussi du yoyo. En février, les prix de l’huile d’olive ont baissé (–6,2% par rapport à janvier), alors qu’en janvier, ils avaient augmenté (+11,8% par rapport à décembre). En février, l’Office de la statistique constate une hausse spectaculaire de 15,7% des fruits et légumes. Les céréales pour le petit-déjeuner sont aussi à la hausse (+5,5%).

À l’inverse, en février, certains produits sont devenus un peu moins chers. Le poisson frais (–2,4%) voit son prix baisser mais reste plus élevé qu’il y a un an. Les prix du mazout sont aussi à la baisse sur le mois écoulé mais restent plus élevés qu’il y a douze mois. L’essence coûte par contre un peu plus cher.

La Suisse n’est pas la seule concernée par une inflation qui repart à la hausse. En France, en février, les prix étaient 6,2% plus élevés qu’il y a un an. En Allemagne, l’inflation s’est stabilisée à 8,7% sur un an.

