Open d’Australie: Djokovic démolit Paul et prévient Tsitsipas: «A dans deux jours Stefanos!»

Open d’Australie : Djokovic démolit Paul et prévient Tsitsipas: «À dans deux jours Stefanos!»

Le Serbe a étrillé l’Américain Tommy Paul (7-5, 6-1, 6-2) et rejoint Stefanos Tsitsipas en finale à Melbourne avec à la clé, un 22e titre en Grand Chelem.

Le vainqueur de cette finale délogera un autre Espagnol, Carlos Alcaraz, de la place de No 1 mondial.

«Depuis, Stefanos a progressé. Alors, que le meilleur gagne!» a ajouté «Nole», quelques minutes après avoir dominé, vendredi, en demi-finales, et malgré une cuisse gauche toujours largement bandée, l’Américain Tommy Paul (35e) 7-5, 6-1, 6-2.

«À la fin du premier set, j’ai réussi à garder mon calme (ndlr: quand Paul est revenu de 5-1 à 5-5) et ça a été la clé. Ensuite, j’ai mieux lâché mes coups», a analysé Djokovic.

Signes de gêne

Vendredi, Djokovic s’est échappé rapidement dans le premier set en dominant largement et a mené 5-1. Mais il a commis trop de fautes directes (24 dans le seul premier set alors qu’il en avait commis 21 sur l’ensemble de son précédent match contre Andrey Rublev en quarts) et permis à Paul de recoller à 5-5 avant de se reprendre et de remporter les deux jeux suivants pour boucler la manche.