E-sport : En finale, RNG n’a rien laissé au hasard

L’équipe chinoise RNG a remporté samedi son 5e titre de la LPL, la très relevée ligue chinoise de League of Legends, en battant TES sur le score de 3-2.

L’équipe RNG n’a rien laissé au hasard dans l’ultime manche de la finale des play-off de LPL, la ligue chinoise de «League of Legends». Elle s’est imposée 3-2 avec la manière face à TES dans le match décisif, alors qu’elle avait laissé son adversaire remonter à 2-2 après avoir mené 2-0. Emmenée par un Bin excellent, élu MVP de cette finale, elle a également pu s’appuyer sur une performance d’équipe de très haut niveau.

Cinquième titre

RNG a ainsi remporté son cinquième titre de LPL, l’une des ligues les plus compétitives du monde, et n’est plus qu’à un trophée de son grand rival EDward Gaming. Signe de l’incroyable concurrence qui fait rage dans l’Empire du Milieu, aucune autre équipe n’a réussi à décrocher deux titres nationaux. RNG participera au tournoi Mid-Season Invitational (MSI) en mai en Corée du Sud, qu’elle disputera en ligne en raison du Covid.