À Berne, en finir avec le pétrole s’annonce très compliqué

Interdiction absolue ou réduction réaliste

Des Verts au moins verts…

Mercredi et jeudi, le débat du Conseil national a montré un spectre de positions sur ces deux textes. Les Verts et les Verts libéraux sont pour l’initiative, les socialistes pour les deux, le PLR et le PDC pour le contre-projet et l’UDC contre les deux. Au vu des rapports de force, c’est la solution du contre-projet tout seul qui a été voté par la Chambre du peuple par 104 voix (PS, PLR et C) contre 67 contre (UDC et Vert.e.s) et 21 abstentions d’origines diverses.