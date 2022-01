Consultation du Conseil fédéral – En finir avec les isolements et tests à l’entrée en Suisse: une brèche ouverte

Le Conseil fédéral veut demander des avis sur tout un tas de mesures pour pouvoir les sortir le plus vite possible quand ce sera utile.

La stratégie du Conseil fédéral, depuis un peu plus d’un mois, consiste à soumettre plein d’idées en consultation afin de pouvoir, quand il le juge nécessaire, instaurer de nouvelles règles sans délai. Ainsi, comme Alain Berset l’a plusieurs fois rappelé pendant les Fêtes, le «paquet de mesures» contenant des fermetures était prêt à être dégainé , puisqu’il était déjà passé par la case consultation des cantons et du Parlement.

Fini l’appel du médecin cantonal?

«Le canton considère-t-il que le placement en isolement ne devrait plus être ordonné par les autorités?» demande Berne aux autorités cantonales. En termes plus clairs: si une telle décision était prise, fini les téléphones du médecin cantonal après un test positif. Vous avez le Covid? Soyez responsables et placez-vous vous-mêmes en isolement, appelé «auto-isolement» dans le document envoyé aux cantons. Autre option proposée: supprimer «temporairement les règles relatives à la quarantaine au vu de la forte circulation du virus».

Entrer en Suisse sans test?

Test rapide: fini le pass Covid?

Autre constat du Conseil fédéral: les tests rapides antigéniques ont une fiabilité réduite pour détecter les infections avec le variant Omicron. Or, notamment pour les lieux soumis à la règle des 2G+, les personnes se testent via ceux-ci, ont un résultat négatif, et entrent. «Serait-il opportun, le cas échéant, de renoncer à établir des certificats de test et d’adapter les dispositions actuelles concernant l’accès avec un certificat de test (2G+ et 3G)?» demande donc le gouvernement.