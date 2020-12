Le Père Noël pose fièrement aux côtés des joueurs de son club, le FC Santa Claus, en 2017. DR

Ralf Wunderlich occupe probablement le poste le plus loufoque dans le monde du ballon rond. À 43 ans, cet entraîneur allemand s’est vu confier le banc du… FC Santa Claus. «Quand le FC Santa Claus a appelé, je n’ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir, a-t-il confié à la BBC. Qui ne voudrait pas travailler pour le club de football officiel du Père Noël?»

Non, vous ne rêvez pas: ce dernier bénéficie bien de sa propre équipe. Celle-ci est située à Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise, mondialement reconnu e comme la ville de résidence du Père N oë l. D’où l ’ appellation évidente du FC Santa Claus.

Le club a été fondé en 1993 suite à la fusion de Rovaniemen Reipas et de Rovaniemen Lappi. Son identité visuelle est entièrement basée sur le personnage mythique: le logo met à l’honneur le Père Noël et l’équipe évolue en rouge et blanc ou blanc et vert.

Les joueurs qui la composent sont principalement Finlandais et jeunes, entre 16 et 24 ans. Car le FC Santa Claus est avant tout voué à former, puis à fournir le club phare de Rovaniemi, le RoPS, actuel pensionnaire de deuxième division.

Le FC Santa Claus, de son côté, a fait l’ascenseur entre D3 et D4 depuis sa création. Avant de sombrer et d’enchaîner deux relégations consécutives en 2018 et 2019, qui l’ont conduit en D6. Mais les dirigeants n’ont pas inscrit leur équipe la saison dernière et elle s’est retrouvée dans un championnat local. Ils ont cependant annoncé vouloir la relancer en quatrième division à partir de janvier.

Sauvé par EA Sports et Puma

Malgré sa situation sportive relativement anonyme, le FC Santa Claus jouit d’une petite réputation à l’international en raison de sa spécificité. En 1997, un match amical face à Crystal Palace - perdu 0-5 - avait attiré 5000 spectateurs. Plus récemment, en 2012, le club est passé tout près de la faillite mais a été sauvé par une collecte de fonds ainsi que l’aide de deux sponsors prestigieux, EA Sports et Puma.

Le FC Santa Claus joue sa carte marketing à fond et lors des fêtes de fin d’année, les joueurs sont souvent impliqués au marché de Noël local et aident au bureau de poste local pour traiter les lettres envoyées au Père Noël.