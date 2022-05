OTAN : En Finlande, les réservistes se tiennent prêts face à la menace russe

Au moment où le pays veut entrer dans l’Alliance pour se protéger de la Russie, de nombreux Finlandais s’enrôlent dans les programmes de défense volontaire.

«Ça a été le dernier signe qu’il faut se préparer dans la vie. Que si quelque chose se passe, il faut être davantage équipé face à une crise», raconte à l’AFP, Ville Mukka, un ingénieur de 30 ans. En tenue de camouflage et pour certains coiffés de casques recouverts de branchages, lui et ses camarades apprennent à combattre au corps-à-corps, à détecter des explosifs, ou à se déplacer de façon coordonnée en forêt.

De la lecture de carte au tir pour snipers

«Il n’y a pas besoin de remonter trop loin dans l’Histoire pour trouver des points de convergence» avec la guerre en Ukraine, «ce qui est plutôt inquiétant», explique Tuomas Vare, un autre participant de 43 ans. «C’est sans doute la raison pour laquelle je suis plus actif dans mes entraînements», confie-t-il. La Finlande, dimanche, et la Suède, lundi, ont annoncé leur candidature «historique» à l’OTAN, en conséquence directe de l’invasion russe de l’Ukraine, tournant la page de décennies de non-alignement militaire.

Depuis le début du conflit ukrainien, la Finlande a vu le nombre de partisans de l’alliance tripler en quelques mois, culminant désormais à plus de 75%. «Je pense que la Finlande en tant que petit pays n’a pas d’autre voie raisonnable pour se défendre et défendre sa souveraineté. Je suis pour l’alliance», confie Ville Mukka.

Moscou a exprimé son irritation face au projet d’adhésion des deux pays nordiques, menaçant d’une «réponse». Les entraînements du MPK, qui offrent un vaste éventail de cours pour préparer les citoyens aux crises, voient défiler 40’000 personnes par an. Les formations vont d’un niveau basique de lecture de carte ou de campement en forêt à l’entraînement au tir de précision pour snipers ou à l’usage d’armes antichar.

«Ceux qui viennent, ce sont juste des Finlandais ordinaires. Ces gens veulent venir développer leurs compétences, s’entraîner et apprendre de nouvelles choses», explique Ossi Hietala. La plupart des participants sont des réservistes venus rafraîchir leurs compétences.

Contrairement à la plupart des pays d’Europe, la Finlande base sa défense sur le service militaire obligatoire. Tous les hommes âgés de 18 à 60 ans sont soumis à la conscription, tandis que les femmes le sont sur une base volontaire. Chaque année, plus de 20’000 jeunes conscrits font leur service, qui va de six mois à près d’un an. Après cela, ils entrent dans la réserve. «Les réservistes, c’est 96% des forces en temps de guerre, donc c’est une part très importante de la défense militaire finlandaise», explique Ossi Hietala. «Une très grande part de la population adulte a reçu un entraînement militaire à un moment donné de sa vie», souligne-t-il.