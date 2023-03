Fribourg: En forêt, le chiens doivent être tenus en laisse

Tous les chiens ont besoin de courir régulièrement dans la nature. Cette dépense physique est nécessaire à leur bien-être. Cependant, tous les chiens ont un instinct de prédation et sont donc susceptibles de s’attaquer à la faune sauvage. Cette prédation est d’autant plus grave pendant le printemps et une partie de l’été du fait de la période de mises bas et de nidification (plusieurs espèces d’oiseaux nichent au sol). Les petits sont souvent bien cachés dans la forêt, mais les chiens les repèrent facilement grâce à leur odorat. Renardeaux, faons et oisillons constituent ainsi des proies faciles et incapables de se défendre ou de s’enfuir.