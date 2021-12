Covid-19 : En France, 110’000 faux pass sanitaires sont en circulation

Face à la multiplication des faux pass sanitaires, les investigations numériques se renforcent en France, où 400 enquêtes ont été ouvertes et plus d’une centaine de personnes interpellées.

Différents modes opératoires

L’Assurance maladie, l’une des branches du système français de la Sécurité sociale, qui a lancé des contentieux contre 800 personnes, comptait la semaine dernière 41’000 faux pass. «Il y a eu plus d’une centaine d’interpellations sur les 400 enquêtes qui ont commencé à être ouvertes», a par ailleurs indiqué jeudi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Selon son entourage, ces interpellations visent à la fois des usagers et des réseaux de trafiquants.

«Nous constatons une forte augmentation de ce phénomène dès cet été sur les réseaux sociaux mais pas de recrudescence depuis le non remboursement des tests pour les non-vaccinés», affirme à l’AFP le général Marc Boget, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, en charge de 200 enquêtes de faux pass et qui en a identifié environ 92’000 en circulation.

En lien avec les enquêteurs, l’Assurance maladie se charge notamment d’identifier des anomalies via ses techniques d’analyses statistiques dans la base de données de suivi de vaccination, en utilisant le datamining (fouille et recoupement de différentes bases de données) et l’intelligence artificielle. Plusieurs enquêtes cyber «d’envergures» sont menées contre des piratages de comptes de médecins et de pharmaciens, selon l’entourage du ministre de l’Intérieur.