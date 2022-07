Aéroports en grève : En France, des dizaines de vols annulés à Roissy

La grève dans les aéroports se poursuit, ce samedi 2 juillet 2022. De manière préventive, un vol sur cinq a été annulé entre 7 h et 14 h à Roissy-Charles-de-Gaulle. L’aéroport d’Orly et les long-courriers ne seront pas affectés.

Des dizaines de vols vont être annulées samedi à Roissy-Charles-de-Gaulle, l’aéroport français le plus touché par un conflit social portant sur les salaires et les conditions de travail, qui risque aussi d’affecter le début des grandes vacances dans une semaine.

Les pompiers de Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG), premier aéroport français, se sont mis en grève depuis jeudi, contraignant la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à demander des suppressions préventives de vols: une partie des pistes doivent être fermées pour des raisons de sécurité. Ces annulations vont toucher un vol sur cinq entre 7 h 00 et 14 h 00 samedi au départ ou à l’arrivée de CDG, une détérioration après un vol sur six la veille et l’avant-veille, a prévenu l’administration.

Le même jour, les soldats du feu ont été rejoints par d’autres salariés d’ADP et de sous-traitants dans le cadre d’un mouvement intersyndical et interprofessionnel pour les salaires et les conditions de travail, dont le préavis court tout le week-end. Selon Daniel Bertone, de nouveaux préavis ont également été déposés pour le week-end prochain, qui marquera le début des vacances scolaires d’été et voit traditionnellement un pic de fréquentation. Les négociations de vendredi, qui n’ont pas abouti, portaient sur les salaires au sein du Groupe ADP, contrôlé en majorité par l’État.