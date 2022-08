Féminicides : En France, la Fédération des chasseurs attaque une députée verte en justice

En février, Sandrine Rousseau avait fait un parallèle entre les féminicides et une «violence intrinsèque» des chasseurs. Ceux-ci lui réclament 100’000 euros de dommages et intérêts.

En France, la Fédération nationale des chasseurs (FNC) réclame près de 100’000 euros de dommages et intérêts à Sandrine Rousseau pour des propos tenus en février, dans lesquels la députée écologiste avait tracé un lien entre les féminicides et une supposée «violence intrinsèque» des chasseurs, selon l’assignation.

«Arrêter la chasse»

«Je pense qu’il faut arrêter la chasse complètement», avait déclaré Sandrine Rousseau, alors présidente du conseil politique du candidat écologiste Yannick Jadot. «Ça n’est pas un loisir que d’aller tuer des animaux le week-end, avec des fusils. Et par ailleurs, le reste de la semaine, on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu qu’un féminicide sur quatre est lié à des armes de chasse.»