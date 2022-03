Santé : En France, le taux de mortalité infantile rebondit depuis dix ans

Entre 2012 et 2019, les décès de nourrissons de moins d’un an ont augmenté de 7%. Des chercheurs s’inquiètent de la tendance.

Les principaux facteurs de risque de décès précoces sont liés à la prématurité et la présence d’anomalies congénitales.

Le taux de mortalité infantile, un indicateur clé de la santé d’une population, a nettement rebondi en France depuis 2012, relève mardi une étude dont les auteurs jugent «primordial» de comprendre les causes de cette augmentation.

Hausse de 7%

«On était parmi les meilleurs élèves pendant longtemps, puis la tendance s’est infléchie depuis 2005 et ça remonte de 2012 à 2019», détaille pour l’AFP Martin Chalumeau, un pédiatre et épidémiologiste ayant supervisé l’étude, publiée dans le journal The Lancet Regional Health-Europe.