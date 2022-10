Consommation : En France, les boules de café de Migros coûtent bien moins cher

Migros avait annoncé en septembre le lancement de ses « balles » de « Coffee B », sans capsules et recouverte d’une fine pellicule biodégradable. Or, une comparaison des prix de ces boules, effectuée par la «SonntagsZeitung», montre que cette nouveauté, pourtant fabriquée en Suisse, revient moins cher si on l’achète en France.