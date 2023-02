Littérature : En France, les livres de Roald Dahl ne seront pas retouchés

Roald Dahl a notamment écrit «Charlie et la chocolaterie».

L’éditeur français de Roald Dahl, Gallimard, a indiqué mardi qu’il comptait laisser intacts les textes des livres jeunesse de cet auteur britannique, malgré la réécriture en anglais à l’initiative des ayants droit . «Cette réécriture ne concerne que la Grande-Bretagne. Nous n’avons jamais modifié les textes de Roald Dahl, et à ce jour ce n’est pas en projet», a indiqué à l’AFP une porte-parole de Gallimard Jeunesse.

«Lors de nouveaux tirages de livres écrits il y a des années, il n’est pas inhabituel de passer en revue le langage utilisé et de mettre à jour d’autres éléments comme la couverture et la mise en page», a justifié le porte-parole de la société qui gère l’œuvre, la Roald Dahl Company.

«Un truc fou» devient «un truc bizarre»

Le nombre de termes modifiés est vaste, touchant à des questions considérées comme sensibles: race et ethnicité, genre, poids, apparence physique, santé mentale, violences, etc. Un personnage «énormément gros» est devenu «énorme». «Un truc fou» est devenu «un truc bizarre». Cette révélation a choqué en Grande-Bretagne. «C’est de la censure absurde», a écrit l’écrivain Salman Rushdie sur Twitter. «Si Dahl nous offense, ne le réimprimons pas», a estimé un autre auteur jeunesse à succès, Philip Pulmann, interrogé par la BBC .

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, estime que les mots doivent être «préservés» plutôt que «retouchés», a indiqué son porte-parole à la presse. Roald Dahl (1916-1990) a commencé à être traduit en français dans les années 1960. Gallimard a publié «James et la Grosse Pêche» en 1966, et «Charlie et la Chocolaterie» en 1967, pour ensuite les rééditer régulièrement.