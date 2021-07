Finance : En France, les taux hypothécaires crèvent le plancher

Le taux moyen d’intérêt des crédits immobiliers s’est établi à 1,06% au deuxième trimestre 2021, informe une étude référence. Un record.

Les taux des prêts ont d’ailleurs tous reculé, quelle que soit leur durée à l’octroi, ajoute l’Observatoire. En juin, ils étaient en moyenne de 0,86% sur 15 ans, 0,99% sur 20 ans et 1,18% sur 25 ans.

Le niveau de l’apport personnel s’élève «de plus en plus rapidement», assure Crédit Logement, et concerne toutes les catégories d’emprunteurs, quel que soit le niveau de leurs revenus.