Un tableau de Renoir vendu 303 312 euros aux enchères à Paris

Une toile de Renoir spoliée à un marchand d'art juif pendant la Seconde Guerre mondiale a été vendue à un prix record à Paris.

Voici le tableau en question. IMAGO/ABACAPRESS

Un tableau de Renoir représentant des laveuses, dont un marchand d'art juif avait été spolié pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait été restitué à ses héritiers, a été vendu vendredi 303'312 euros frais inclus aux enchères à l'Hôtel Drouot à Paris, a annoncé la maison de vente à l'AFP.

La toile était estimée entre 220'000 et 300'000 euros, et s'était vendue 332'000 euros lors de précédentes enchères dans la même maison en 2023. Cette petite «Laveuse» de 30x35 cm, peinte par Auguste Renoir autour de 1916, représente trois silhouettes de femmes faites de touches colorées, devant une étendue d'eau, dans un décor bigarré. La toile diffère de son style figuratif habituel: «On est à la frontière de l'abstraction et de la fin de l'impressionnisme», a expliqué à l'AFP avant la vente Alexandre Giquello, commissaire-priseur et président de Drouot.

Une collection tout entière

Et l'histoire de cette œuvre a autant d'intérêt que la peinture elle-même. Elle appartenait au marchand d'art Alfred Weinberger, Hongrois établi à Paris dans les années 1920. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été saisie par les nazis, comme toute sa collection qui comprenait cinq Renoir et un Delacroix. L'un des Renoir confisqués, «Deux femmes dans un jardin», a été reconnu quand il a été mis en vente aux États-Unis et restitué à la petite-fille d'Alfred Weinberger en 2018. Les autres tableaux n'ont jamais refait surface.

«La Laveuse», elle, est réapparue lors de l'inventaire d'une succession par la maison de vente Giquello et a été vendue chez Drouot en 2023. Mais ce n'est qu'après la transaction, au moment des formalités, qu'elle a attiré l'attention. Giquello a alors fait appel à un cabinet d'avocats allemand spécialisé dans la recherche d'objets dérobés par les nazis pour retrouver ses propriétaires légitimes et leur restituer leur bien, qu'ils ont remis en vente.

Changement de nom

Cette «Laveuse» figurait pourtant déjà en photographie dans le moteur de recherche du gouvernement français sur les œuvres confisquées, explique Alexandre Giquello. Avant la vente, «notre expert, la Direction des musées de France, le Wildenstein Institute (dont les archives sont une référence dans le milieu de l'art, ndlr)... Tout le monde s'était penché sur ce tableau et personne n'avait vu qu'il avait été volé», raconte le commissaire-priseur.

«La Laveuse» avait changé plusieurs fois de nom, ce qui la rendait introuvable dans les bases de données. Un autre Renoir, «L'enfant et ses jouets» qui représente le fils du peintre, le futur cinéaste Jean Renoir, et sa nourrice, a été vendu 1,8 million d'euros chez Drouot le 25 novembre.

( les/mg )