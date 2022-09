Belgique: Robert Hendy-Freegard arrêté près de Bruxelles

Région bruxelloise : En fuite après une tentative de meurtre en France, il se fait cueillir en Belgique

Il a tenté d’écraser deux gendarmes avec sa voiture

L’un des gendarmes souffre d’une fracture ouverte au niveau du nez. Ils se sont vu prescrire 21 et six jours d’arrêt de travail. Le 30 août, le Parquet de Guéret, dans la Creuse, avait annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour «tentative d’homicide» sur les deux gendarmes.

Héros d’un documentaire et d’un film diffusés sur Netflix

Robert Hendy-Freegard est loin d’être un inconnu puisqu’il est le héros d’un documentaire («The Puppetmaster: leçons de manipulation»), diffusé sur Netflix depuis le début de l’année, et d’un film de fiction, «Rogue Agent», avec James Norton et Gemma Arterton, également sur Netflix. En 2005, il avait été condamné par la justice britannique à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré un total de plus d’un million de livres, en se faisant notamment passer pour espion des services secrets britanniques. Il avait été libéré en 2009, après qu’une Cour d’appel avait cassé la condamnation pour enlèvements.