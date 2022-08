Etats-Unis: en fuite depuis avril, le kidnappeur des chiens de Lady Gaga a été arrêté

États-Unis : En fuite depuis avril, le kidnappeur des chiens de Lady Gaga a été arrêté

Lady Gaga est particulièrement attachée à ses chiens, qui l’accompagnent fréquemment lors d’événements publics et dont elle publie des photos sur les réseaux sociaux.

La police américaine a annoncé avoir de nouveau arrêté un homme suspecté d’avoir tiré sur un employé de Lady Gaga pour enlever les chiens de la star. Les enquêteurs de la police de Los Angeles et des US Marshals, l’agence chargée de poursuivre les fugitifs, ont fait savoir dans un communiqué qu’ils l’avaient appréhendé à Palmdale, à une heure de Los Angeles, «sans incident». Le jeune homme de 19 ans avait été libéré le 6 avril à la suite d’une erreur administrative et les Marshals avaient offert jusqu’à 5000 dollars de récompense pour toute information menant à sa capture.