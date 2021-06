Annecy (F) : En fuite, ils chutent sur une rampe d’accès de garage

L’arrestation de trois trafiquants de stupéfiants n’a pas été de tout repos, jeudi dernier, en Haute-Savoie. Le trio a vainement tenté de fuir les gendarmes.

Jeudi dernier, à Chavanod, près d’Annecy (F), trois trafiquants de drogue albanais ont été interpellés. Après plusieurs semaines de surveillance, le trio avait été identifié comme appartenant à un réseau de trafic de drogue, en Haute-Savoie. Lorsque la gendarmerie a voulu leur mettre la main dessus, les choses se sont corsées. Se voyant repérés, les trois hommes ont tenté de fuir en voiture, en franchissant une pelouse et une haie d’arbustes, derrière lesquelles se trouvaient deux mètres de vide, a relaté jeudi « Le Messager ». Le véhicule est alors tombé en contrebas sur une rampe de garage. L’accident n’a fait aucun blessé.

Quelque 10’000 euros en liquide ainsi que des sachets de cocaïne et d’héroïne ont été trouvés en possession des prévenus, âgés de 23, 27 et 53 ans. Ils ont été présentés lundi à la justice qui les a condamnés à 18 mois de prison ferme et à une interdiction définitive de séjour sur le territoire français. Ils ont été incarcérés.