Etats-Unis: En Géorgie, des primaires remettent en cause l’influence de Donald Trump

États-Unis : En Géorgie, des primaires remettent en cause l’influence de Donald Trump

Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a remporté mardi la primaire pour sa réélection face à David Perdue, un candidat soutenu par Donald Trump.

Getty Images via AFP

C’est dans cet État américain de 10 millions d’habitants, remporté d’un cheveu par Joe Biden en novembre 2020, que le milliardaire républicain concentrait depuis un an et demi ses efforts pour tenter de prouver que l’élection présidentielle lui a été «volée» en raison de supposées «fraudes massives», jamais prouvées. Dans ce feuilleton électoral, Donald Trump fustige sans cesse le rôle de Brian Kemp, qui a refusé de renverser les résultats du scrutin de 2020, et tentait de le déloger de son poste de gouverneur.