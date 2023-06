Journée de l’environnement: En Grèce, ils nettoient les fonds marins

Au large de la célèbre île grecque de Santorin, des plongeurs bénévoles extirpent des fonds marins les filets de pêche, pneus, canettes et sacs plastiques jetés depuis des années en mer Égée. «En cette Journée mondiale de l’environnement (ndlr, ce 5 juin), nous voulions lancer une initiative pour informer sur les dangers des filets de pêche abandonnés dans les mers», explique George Sarelakos, cofondateur et dirigeant de l’ONG grecque Aegean Rebreath.

Milliers de poissons «engloutis»

En 80 opérations de «nettoyage», les 300 plongeurs bénévoles de l’ONG ont remonté plus de 28 tonnes de filets abandonnés ou perdus et des centaines de milliers de sacs en plastique, l’un des principaux fléaux subaquatiques. Depuis 2018, la Grèce impose une taxe de neuf centimes sur les sacs en plastique, mais dans les commerces, ils continuent d’être abondamment distribués.

Kyriakos Prekas, pêcheur de 71 ans, a conscience que «les richesses de la mer sont en train de s’épuiser. Un pêcheur ne peut, désormais, que difficilement survivre. Il faut qu’il mette plus de filets, mais en même temps, plus tu mets de filets et plus tu auras des pertes en poissons. C’est un cercle vicieux!»