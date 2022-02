Lucerne : En grève de la faim pour réclamer des prestations à la Suva

À la suite d’un accident de travail en mars dernier, une femme se retrouve dans l’incapacité de travailler. La Suva ne lui verse plus de prestations depuis août.

L’assurance-accidents Suva lui a versé des prestations d’accident jusqu’au mois d’août inclus au motif que ses problèmes de dos n’étaient pas les conséquences de l’accident. Un argument que Mme Mendes n’accepte pas. En effet, son médecin de famille avait dans un premier temps affirmé que ses maux de dos résultaient de l’accident et a ensuite changé d’avis «à cause de la Suva», selon Mme Mendes qui s’est exprimée dans le «20Minuten».

Cette dernière voulait entamer sa grève de la faim dès la mi-janvier, mais la Suva l’a invitée à deux reprises pour une discussion. L’assurance-accidents n’a rendu sa décision finale que lundi dernier. «Ils m’ont proposé de me verser le mois de septembre et m’ont également conseillé de m’inscrire à l’aide sociale. Mais je continue de trouver leurs arguments pour la suspension des prestations absurdes et ne correspondant pas à la vérité. C’est pourquoi j’ai refusé, et je vais poursuivre ma grève de la faim», explique-t-elle à nos confères alémaniques.