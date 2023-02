Proche-Orient : En grignotant du terrain en Palestine, Israël fâche les Occidentaux

Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres se sont dits «fermement» opposés, mardi, à la décision d’Israël de légaliser neuf colonies en Cisjordanie occupée et de projeter de nouveaux logements dans les colonies existantes. «Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales, qui ne font qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États», écrivent les chefs de la diplomatie des cinq pays, dans une déclaration commune.