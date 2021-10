Berne : En grimpant dans le car, une touriste chute et décède

Un accident s’est produit jeudi après-midi dans un parking. Une octogénaire a succombé à une chute.

Ambulance et police se sont rendues jeudi après-midi sur un parking pour autocars, près de la fosse aux ours. La raison: une femme avait fait une chute alors qu’elle montait dans un des cars de tourisme. Elle a été blessée grièvement et, après avoir reçu les premiers soins sur place, a été amenée à l’hôpital, où elle est décédée.