Voyage

Les touristes asiatiques montrés du doigt à Lucerne

Les habitants de Lucerne estiment que le surtourisme guette leur ville. En cause, notamment, les touristes asiatiques qui débarquent nombreux.

Le surtourisme guette la vieille ville de Lucerne. C’est du moins l’avis des habitants de la «capitale» de la Suisse centrale. Les autorités les ont consultés dans un sondage en vue d’une nouvelle stratégie touristique. La présence de nombreux touristes asiatiques et l’engorgement du centre par les cars y sont montrés du doigt.

Favorables au tourisme, mais…

Dans l’enquête représentative menée par la Haute école spécialisée de Lucerne sur mandat de la ville, 63% des personnes interrogées ont une opinion positive du tourisme et 87% reconnaissent son importance. Selon 70% des sondés, il entraîne toutefois un engorgement du trafic. Le nombre de touristes serait même trop élevé en vieille ville, estiment 79% des habitants.

Cet avis est particulièrement marqué parmi les habitants domiciliés en vieille ville ou qui se rendent souvent dans les lieux occupés par les touristes ou leurs cars. À cet égard, les touristes asiatiques et le tourisme en groupe suscitent l’acceptation la plus faible. L’enquête en conclut que ce rejet est lié à la manière de voyager des hôtes asiatiques et à leur présence en grands groupes.