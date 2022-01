Biodiversité : En Guadeloupe, une espèce animale sur sept est menacée d’extinction

Sur les 574 espèces d’animaux terrestres, marins ou d’eau douce que compte l’île antillaise, 85 pourraient disparaître, alerte jeudi l’UICN.

Sur les 574 espèces d’animaux terrestres, marins ou d’eau douce passées en revue, 85 sont menacées, 48 sont quasi menacées et 16 ont d’ores et déjà disparu, selon un communiqué publié jeudi, qui précise n’avoir pu évaluer qu’un quart des espèces connues en raison du manque de données sur le reste.

Destruction des habitats et pollution aux pesticides

En Guadeloupe, «la destruction et la fragmentation des habitats représentent les principales menaces et touchent l’ensemble des groupes d’espèces», précisent dans le communiqué l’UICN, le Museum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité.