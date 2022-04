Afrique : En Guinée, le pouvoir lie les élections à un recensement

L’opposition guinéenne accuse le gouvernement, mis en place par la junte militaire, de vouloir gagner du temps avant de restituer le pouvoir aux civils.

Le gouvernement mis en place par la junte en Guinée lie le «retour à l’ordre constitutionnel» et la tenue d’élections à un recensement général de la population, entre autres préalables critiqués par des opposants qui l’accusent de jouer la montre.

Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, a détaillé vendredi dix «étapes clés» devant mener à la restitution du pouvoir à des civils élus, sans donner de calendrier ni fixer d’échéance, alors que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) somme Conakry de présenter «au plus tard le 25 avril» un «chronogramme acceptable pour la transition».

«Gagner du temps»

Selon l’enchaînement décrit par le ministre, la remise du pouvoir aux civils doit être précédée du «recensement général de la population», du «recensement administratif à vocation d’état-civil», de «l’établissement du fichier électoral», de «l’élaboration de la nouvelle Constitution», de «l’organisation du scrutin référendaire», de «l’élaboration des textes de lois organiques», avant «l’organisation des élections locales» puis législatives, la «mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle Constitution» et enfin «l’organisation de l’élection présidentielle».

«Une transition, si vous la voulez effective, on n’a pas besoin de toutes ces étapes qui sont énumérées», a réagi samedi Édouard Zoutomou Kpoghomou, président d’un parti membre de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (Anad), coalition d’une vingtaine de formations boycottant la conférence de réconciliation et le «cadre de concertation inclusif». «C’est fait sciemment pour jouer sur le temps, c’est tout», a-t-il déclaré à l’AFP.