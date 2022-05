Canton de Lucerne : En guise de représailles, l’école retire les portes des W.C. des garçons

Lassée de voir l’état déplorable des toilettes, l’école cantonale de sport de Kriens a décidé tout simplement de démonter leurs portes. Au grand dam des élèves, outrés.

Pipi dans le train ou à la cantine

Les élèves n’osent désormais plus aller aux W.C. car deux salles de classe sont juste en face. «Si on est assis au premier rang dans la salle, on voit directement dans les toilettes, explique un garçon. Du coup, les jeunes se retiennent durant les cours et vont faire pipi sur le chemin du retour, comme dans le train, selon lui. Lui-même, qui boit beaucoup d’eau, et qui va du coup souvent uriner pendant les pauses, avoue attendre midi pour aller aux W.C. de la cantine.