Caraïbes : En Haïti, le bilan du séisme passe à plus de 300 morts

Le bilan du séisme de catégorie 7,2 qui a frappé Haïti samedi est passé à 304 morts dans la soirée. On dénombre aussi des centaines de blessés.

Plus de 1800 personnes ont été blessées lors du séisme et les rares hôpitaux existant dans les régions affectées peinent déjà à fournir les soins d’urgence. Samedi après-midi, le directeur de la protection civile Jerry Chandler a annoncé à l’AFP qu’au moins trois centres hospitaliers, dans les communes de Pestel, Corailles et Roseaux, étaient saturés.

Menace des gangs

Hôtel et maisons effondrés

Le traumatisme du séisme de 2010

Le pays le plus pauvre des Amériques garde encore en mémoire le séisme du 12 janvier 2010 qui avait ravagé la capitale et plusieurs villes de province. Plus de 200’000 personnes avaient été tuées et plus de 300’000 autres avaient été blessées lors de la catastrophe. Plus d’un million et demi d’Haïtiens s’étaient ensuite retrouvés sans logis, plaçant les autorités et la communauté humanitaire internationale devant le colossal défi d’une reconstruction dans un pays sans cadastre ni règles de bâtisse.