En hiver, les voitures électriques perdent leur autonomie

Après un premier essai d’autonomie de voitures électriques réalisé cet été, le TCS et la Fédération Automobile de Norvège (NAF) ont effectué un nouveau test mais hivernal cette fois-ci. Et «comme prévu, pas une seule voiture n’a affiché l’autonomie spécifiée par le conducteur en hiver», révèle le TCS dans un communiqué de presse paru ce mercredi. L’autonomie des voitures était en moyenne de 25% inférieure aux valeurs WLTP obtenues en laboratoire.

Sur les 28 modèles testés, c’est la Tesla Model S Dual Motor qui a obtenu les meilleurs résultats «grâce à une capacité de batterie de 95 kWh et à une autonomie effective de 530 km». Elle a d’ailleurs été la seule voiture capable de franchir le col sur l’itinéraire de l’essai. Elle est suivie par la Tesla Model X Plaid (capacité de 95 kWh et autonomie de 437 km) et par la BMW i4 eDrive40 (batterie de 80 kWh et autonomie de 433 km).