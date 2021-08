Diplomatie : En Hongrie, Ignazio Cassis vante les mérites du milliard de cohésion

Invité à une conférence à Budapest, le chef de la diplomatie suisse en a profité pour rappeler que le Conseil fédéral avait demandé au Parlement d’approuver ce versement malgré l’échec de l’accord-cadre.

Le conseiller fédéral a également eu un entretien avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur, Peter Szijjártó (à gauche).

La diversité vécue dans le pays même constitue un fondement important de la politique extérieure de la Suisse, a expliqué le Tessinois: «C’est l’autonomie politique, linguistique et culturelle des régions qui la composent qui fait sa particularité. La Suisse est un pays uni notamment parce que ses différentes régions sont indépendantes et peuvent exprimer leur individualité», a déclaré le conseiller fédéral.

«Des valeurs européennes communes»

Ignazio Cassis a souligné que cette diversité nécessitait beaucoup d’attention, de compréhension et de tolérance – des valeurs qui caractérisent également la politique extérieure de la Suisse. Dans son discours, le chef de la diplomatie helvétique a par ailleurs évoqué la qualité des relations bilatérales entre la Hongrie et la Suisse. «Outre l’intensification des échanges, nos deux pays entretiennent un dialogue ouvert sur les valeurs européennes communes.»

La politique européenne a également été au centre des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Szijjártó, et la ministre de la Justice, Judit Varga. Ignazio Cassis a rappelé que la Suisse restait un partenaire fiable de l’UE, malgré l’abandon du projet d’accord-cadre. Il a précisé que «la Suisse œuvre aux côtés de l’UE en faveur de la stabilité et de la prospérité de l’Europe». C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a demandé au Parlement d’approuver la deuxième contribution de la Suisse (milliard de cohésion) dont la Hongrie est l’un des pays bénéficiaires.