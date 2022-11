GIFF : En immersion dans le corps humain

Au GIFF, on ne découvre pas que des séries ou des films. L’édition 2022 du festival, qui se tiendra dans divers lieux de Genève entre le 4 et le 13 novembre, permet à qui le souhaite d’explorer des territoires virtuels. Parmi les expériences immersives proposées, citons «Les aveugles», «Midnight Story» ou encore «Alienarium». Mais l’œuvre star de cette année, selon le festival, est «Evolver», qui sera présentée en première européenne après avoir séduit les spectateurs du Festival du film de Tribeca, à New York.

Guidés par la voix de l’actrice Cate Blanchett et bercés par des musiques composées par Jonny Greenwood, Meredith Monk et Jon Hopkins, les festivaliers – six par séance – plongeront au plus profond du corps humain en y suivant le flux de l’oxygène. Une expérience décrite par Cate Blanchett comme «une bouffée d’air frais, une merveille et un plaisir à vivre».