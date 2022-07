Catastrophe naturelle : En Inde, le bilan du glissement de terrain s’alourdit

Trois jours après la catastrophe qui a frappé le nord-est du pays, 37 corps ont été retrouvés et 25 personnes sont toujours portées disparues, ont annoncé dimanche les autorités locales.

La coulée, charriant de la boue et des blocs rocheux, a enseveli un camp hébergeant les ouvriers et les réservistes de l’armée qui travaillaient sur un chantier ferroviaire.

Le glissement de terrain survenu jeudi dans le nord-est de l’Inde a fait 37 morts et 25 personnes étaient toujours portées disparues trois jours après la catastrophe, selon un nouveau bilan rendu public dimanche par les autorités. La coulée, charriant de la boue et des blocs rocheux, a enseveli un camp hébergeant les ouvriers et les réservistes de l’armée qui travaillaient sur un chantier ferroviaire dans l’État de Manipur. Au cours des heures qui avaient suivi la catastrophe, les équipes de secours avaient pu retrouver 18 survivants.