Actualisé il y a 54min

Coronavirus

En Inde, les amendes pleuvent

Depuis mars, la police de Delhi a distribué plus de 42’000 prunes pour non port du masque ou non respect de la distanciation physique.

AFP

Depuis qu'il a pu recommencer à travailler il y a plus d'un mois, Munish Tiwari, un chauffeur de VTC indien, a déjà écopé de deux amendes de 500 roupies (5,8 euros) pour non respect du port obligatoire du masque.

«Je suis une proie facile pour la police.»

«Ce n'est pas confortable et je n'arrive pas à respirer lorsque je le porte», explique à l'AFP ce conducteur de New Delhi, qui a perdu les revenus d'une journée de travail en contraventions.

«Je dois le porter lorsqu'il y a des passagers, mais aussitôt que les portes se ferment et qu'ils sont partis, je l'enlève normalement. Je suis une proie facile pour la police.»

Le pic de l'épidémie toujours pas atteint

L'épidémie de coronavirus fait actuellement rage en Inde, qui compte à ce jour 23’727 morts sur 906’752 cas déclarés de la maladie Covid-19. Les spécialistes estiment que le pic de l'épidémie n'est toujours pas atteint dans la deuxième nation la plus peuplée de la planète, où les chiffres grimpent rapidement.

Dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement impose le port du masque dans l'espace public, dans les transports et au travail. Si la mesure semble globalement respectée dans les grandes villes, de nombreux Indiens portent cependant leur inconfortable masque de façon baroque, pendant à l'oreille, glissé sous le nez ou le menton.

42’000 amendes depuis mars

Depuis mars, la police de Delhi a distribué plus de 42’000 amendes pour non port du masque ou non respect de la distanciation physique. À travers l'Inde, les forces de l'ordre ont ainsi récolté des centaines de milliers d'euros en contraventions, qui vont de 200 roupies à Bangalore (2,3 euros) à 1.000 roupies (11,7 euros) à Bombay.

Les amendes données pour non respect des mesures de protection sanitaire s'élèvent à près de 117’000 euros en un mois dans la ville de Bangalore (sud), a annoncé la semaine sur Twitter le chef de la police locale, Hemant Nimbalkar.

«Nous ne sommes pas fiers de cette prouesse», a-t-il commenté, appelant les habitants à respecter les consignes destinées à freiner la propagation du coronavirus.

Dans une récente adresse télévisée à la nation, le Premier ministre Narendra Modi a fustigé la «négligence» d'une partie de ses concitoyens face au virus et les a enjoints à ne pas relâcher leur vigilance.

Bangalore se reconfine Plus de 13 millions d'habitants de la grande ville de Bangalore et de sa région, dans le sud de l'Inde, entrent mardi soir dans un reconfinement de près de dix jours pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Après avoir imposé un confinement brutal à l'échelle nationale fin mars, l'Inde a levé ce dernier début juin mais les reconfinements locaux se multiplient à travers le pays d'Asie du Sud, où l'épidémie fait toujours rage. Bombay et New Delhi étaient jusqu'ici les mégapoles les plus touchées par la pandémie, mais Bangalore, siège des entreprises de la high-tech indienne, émerge comme un nouveau foyer du virus, avec 19’702 cas confirmés lundi soir.