Canada : En intervention sur un accident mortel, elle ne reconnaît pas sa propre fille

«Mon pire cauchemar en tant qu’ambulancière est devenu réalité.» C’est dans un long texte publié vendredi dernier sur Facebook que Jayme Erickson a annoncé la mort de sa fille Montana, 17 ans. Sur le réseau social, la Canadienne raconte avoir été appelée pour intervenir sur un grave accident de la route, le 15 novembre. Arrivés sur les lieux, Jayme et son collègue ont découvert deux adolescentes. La conductrice avait réussi à sortir de la voiture, mais sa passagère était coincée à l’intérieur et grièvement blessée.

«Je me suis assise dans le véhicule et je me suis occupée de la patiente (…), faisant ce que je pouvais pendant que les pompiers la désincarcéraient», raconte-t-elle. La jeune fille a été héliportée vers l’hôpital et Jayme est rentrée chez elle, son service étant terminé. Secouée par ce qu’elle venait de vivre, la Canadienne a raconté à son mari qu’elle était triste de savoir que des gens allaient certainement perdre leur fille ce soir-là. «Quelques minutes après, quelqu’un a sonné à ma porte. Ma vie a changé pour toujours», écrit l’ambulancière.