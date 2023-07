Enquête de l’ONU: En Iran, «de lourdes peines continuent d’être infligées» aux manifestants

Le droit «à la vérité et à la justice reste lettre morte»

Dix mois après la mort de Mahsa, le droit de la famille Amini «à la vérité et à la justice reste lettre morte» a déclaré Sara Hossain, avocate présidant l’enquête internationale de l’ONU. «Le manque de transparence qui a entouré les enquêtes sur sa mort est également attesté par le maintien en détention des deux femmes journalistes, Niluufar Hamedi et Elaheh Mohammadi , premières à rapporter l’événement», a-t-elle ajouté.

La mission d’enquête a appelé Téhéran à cesser les exécutions de personnes condamnées à mort en raison des manifestations et à libérer tous ceux qui ont été arrêtés pour s’être rassemblés pacifiquement et avoir diffusé des informations sur les manifestations. Mme Hossain a demandé à Téhéran de coopérer avec l’enquête.

L’Iran accuse l’Occident et tacle la France

L’Iran a réagi en affirmant que les pays occidentaux avaient fomenté les manifestations et que «les terroristes sont entrés en scène». «Plus de 75 policiers et civils ont été tués par les émeutiers, et plus de 7000 membres des forces de l’ordre ont été blessées», a déclaré Kazem Gharib Abadi, secrétaire général du Haut Conseil iranien des droits de l’homme.