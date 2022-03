Football : En Iran, des femmes ont encore été recalées à l’entrée d’un stade

Plus de 2000 supportrices iraniennes ont été empêchées d’assister au match entre leur sélection et le Liban, ce mardi, au stade Imam Reza, de la ville de Mashhad.

Le public du stade Imam Reza, lors de la rencontre entre l’Iran et le Liban, disputée ce mardi.

Ce mardi, l'Iran a de nouveau refusé à des femmes l'entrée d'un stade de football pour assister au match entre les équipes nationales de leur pays et du Liban, ont rapporté des médias iraniens. Le match, remporté par la sélection iranienne 2-0, s'est déroulé au stade Imam Reza, de la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays.

«Je m'excuse que beaucoup de gens n'aient pas pu entrer dans le stade et regarder le match de football entre les équipes nationales d'Iran et du Liban, a déclaré Mohsen Davari, gouverneur de Mashhad, à la télévision publique iranienne IRIB. Malheureusement, il n'a pas été possible à un grand nombre de personnes à l'extérieur d'entrer dans le stade.»