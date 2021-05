Royaume-Uni : En Irlande du Nord, le Brexit fait monter la colère, pas les affaires

Contraintes administratives ou retards de livraison, l’entrée en vigueur Brexit donne du fil à retordre aux commerçants.

«Et ça coûte 140 livres sterling (178 francs suisses) par boîte, qu’elle vaille 400 ou 600 livres», souligne-t-il. Le protocole nord-irlandais, âprement négocié en 2019 entre Londres et Bruxelles, maintient de fait la province britannique dans le marché unique et l’union douanière européens pour les marchandises. Ce texte, destiné à éviter de mettre en péril la paix fragile conclue en 1998 en Irlande du Nord après trois décennies sanglantes, est mauvais pour les affaires, selon Robin Mercer, qui estime qu’il doit être «aboli».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait promis des échanges sans entraves entre l’Irlande du Nord et le Grande-Bretagne. Une promesse non tenue, souligne Robin Mercer, qui emploie 70 personnes. Les nouvelles formalités administratives s’avèrent coûteuses en temps, en argent et en stress.

Acheter en Europe

«Faire rentrer du stock est un véritable cauchemar. On n’a pas fait rentrer une seule plante depuis l’Angleterre», explique-t-il. «Aucun transporteur n’est prêt pour faire toute la paperasse», ajoute-t-il, «en fait, on a commencé à acheter des plantes en Europe». Les jardineries ne sont pas les seules à souffrir des conséquences du protocole en Irlande du Nord, qui est déjà la région la plus pauvre du Royaume-Uni. L’université d’Ulster a estimé que l’économie locale s’était contractée de 9,6% en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Dans les premières semaines de l’année, les nouvelles règles ont entraîné des difficultés d’approvisionnement telles que certains rayonnages de supermarchés se sont retrouvés vides.