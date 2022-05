Royaume-Uni: En Irlande du Nord, un scrutin pourrait provoquer un séisme politique

Une percée du centre pourrait davantage changer la donne

Les sondages laissent également entrevoir une possible percée du centre non aligné. La formation Alliance et deux autres petits partis disposent de 11 des 90 sièges de l’Assemblée sortante. «S’ils reviennent avec 16, 17, 18» élus, «cela pourrait provoquer une renégociation fondamentale de l’accord du Vendredi saint», explique David McCann, commentateur pour le site politique Slugger O’Toole.