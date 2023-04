Voyage présidentiel: En Irlande, Joe Biden a l’impression de «rentrer à la maison»

Joe Biden s’est prêté à un long bain de foule, serrant des mains, bavardant et prenant des photos avec les nombreuses personnes venues l’attendre, bravant le mauvais temps et acclamant le passage de sa limousine blindée, surnommée «The Beast» (La Bête).

Mais la commémoration bute sur une réalité politique bien plus difficile. Les institutions locales créées il y a 25 ans, au sein desquelles les deux communautés longtemps ennemies partagent le pouvoir, sont en effet bloquées en raison des conséquences du Brexit. «J’espère que l’assemblée et le gouvernement (locaux) seront bientôt restaurés», a lancé Joe Biden à Belfast où il a aussi rencontré brièvement le premier ministre britannique Rishi Sunak.

Puis le démocrate de 80 ans s’est envolé pour ce qui lui tient le plus à cœur: cette visite de deux jours et demi en Irlande, loin des soubresauts de l’actualité internationale et des tracas de la vie politique américaine. Les journalistes qui voudraient l’interroger sur de récentes fuites de documents confidentiels américains ou sur des sujets politiquement brûlants aux États-Unis tels que les armes à feu et l’avortement en seront pour leurs frais: Joe Biden n’a pas prévu de conférence de presse.