En Italie, l’alliance droite-extrême droite file vers la victoire

Législatives : En Italie, l’alliance de la droite et de l’extrême droite file vers la victoire

Si la coalition de droite et d’extrême droite l’emporte le 25 septembre prochain, la formation qui comptera le plus de suffrages imposera son candidat ou sa candidate au poste de Premier ministre. Lequel devrait donc revenir à Giorgia Meloni, la cheffe de Fratelli d’Italia.

Le dilemme européen de Giorgia Meloni

En termes de sièges, les projections attribuent la majorité absolue aux droites coalisées dans les deux chambres, celle des députés et le Sénat. Et conformément à l’accord conclu entre ses trois formations, celle qui comptera le plus de suffrages imposera son candidat ou sa candidate au poste de Premier ministre. Lequel devrait donc revenir à Giorgia Meloni, militante dans sa jeunesse du Mouvement social italien (MSI), fondé en 1946 par des fidèles de Benito Mussolini, et qui a cofondé Fratelli d’Italia fin 2012.