Sofia Goggia nous a manqué. On aurait aimé voir un duel dans le Trentin entre la meilleure descendeuse de l’hiver, blessée à un genou il y a un mois, et une Lara Gut-Behrami en apesanteur depuis la mi-janvier. L’Italienne toujours absente, la Suissesse de 29 ans a éclaboussé les trois jours dans les Dolomites de sa glisse et de ses trajectoires.

Victorieuse des deux descentes vendredi et samedi, 2e du super-G dimanche derrière Federica Brignone, la triple médaillée des Mondiaux de Cortina (It) est montée sur le podium 11 fois lors des 12 dernières courses! Un niveau de performance qui a complètement fait passer au second plan celui de Corinne Suter, pourtant trois fois sur la boîte ce week-end. «Elle est vraiment forte. Elle fait ce qu’elle veut avec ses skis en ce moment, c’est très impressionnant», a avoué la Schwytzoise, qui devra finir au pire 2e de la dernière descente à Lenzerheide (GR) le 17 mars pour souffler la politesse à Goggia et conserver son petit Globe.