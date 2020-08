Pandémie «En Italie, le coronavirus se repose le dimanche!»

Face à la résurgence de nouveaux cas, l’Italie a organisé à la hâte des tests en «drive-in» pour le retour des vacanciers, qui ont néanmoins été confrontés à une «situation absurde» dimanche matin.

Dimanche à l'aube, une longue file de voitures et de deux-roues se forme devant un grand parking situé juste à la sortie du port. Y trônent deux grands chapiteaux où sont censés défiler un à un les véhicules. Seul problème: les barrières sont fermées et pas âme qui vive à l'horizon. A 6H30, des centaines de passagers ont pourtant débarqué des premiers ferries.

Un voyageur impatient se dévoue pour appeler le numéro vert inscrit à l'entrée et s'entend répondre: «Le drive-in est fermé le dimanche». La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, provoquant stupeur et désarroi.

Marco, un Romain 37 ans, qui gère une salle de gym, se dit «indigné» face à cette «situation absurde». «C'est l'Italie, le coronavirus se repose le dimanche», essaye de plaisanter Francesco Nevolo, un barbu au sourire jovial de 41 ans juché sur son scooter, tout en tapotant nerveusement son casque. «C'est le dimanche que les gens rentrent de vacances, mais on est en Italie...", lâche-t-il d'un ton résigné.

Soupirs, jurons, bras levés en signe d'impuissance... chacun réagit à sa façon. Les plus entêtés veulent attendre jusqu'à 9H, l'heure d'ouverture habituelle des agences locales de santé, pour pouvoir s'informer. Les autres abandonnent la partie et reprennent la route.

«Serrés comme des sardines» en Sardaigne

Ceux qui restent font chauffer leur téléphone et engagent la conversation avec leurs compagnons d'infortune, tandis que le propriétaire du café au coin de la rue se frotte les mains. «Nous sommes dans une situation de crise, et on se retrouve face à un manque évident de préparation», déplore Stanislau Binacchi, un Romain 28 ans au bronzage impeccable, adepte du chic décontracté avec son sarouel beige.