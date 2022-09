Football : En Italie, on allumera les projecteurs moins longtemps

Allumer moins longtemps les projecteurs des stades, indispensables y compris lors des matches en plein jour: en Italie, le football aussi est appelé à maîtriser sa consommation d’énergie face aux risques de pénurie cet hiver et aux enjeux climatiques.

Depuis le week-end dernier, les projecteurs doivent être allumés quatre heures maximum, en tout et pour tout. Pour les matches en journée (jusqu’à 18h), l’éclairage complet n’est plus requis qu’une heure avant le coup d’envoi, contre 90 minutes auparavant, durée toujours en vigueur pour les rencontres de 20h45.

Se passer des projecteurs en journée n’est pas envisagé: une luminosité parfaite et uniforme est nécessaire aux diffuseurs TV comme au fonctionnement des technologies comme l’assistance-vidéo (VAR) ou la Goal Line, permettant de dire si un ballon a franchi la ligne de but, souligne la Ligue.

Ce «premier pas» fait écho à d’autres en Allemagne (le Bayern a limité l’éclairage extérieur de son stade) et aux débats en France sur l’éventuelle suppression des matches nocturnes ou, après la blague du «char à voile» de l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, sur les déplacements des équipes.

Baisser la facture

L’annonce de la Serie A s’inscrit dans le cadre des mesures d’économies adoptées en Italie, prévoyant notamment une réduction du chauffage cet hiver (température abaissée dans les bâtiments, période et durée quotidienne de chauffage raccourcies).

Au-delà de l’urgence énergétique, la Ligue assure être engagée dans une réflexion plus globale sur la sobriété énergétique des stades: un groupe de travail est en place et doit examiner les stades du championnat un par un.

A court terme, la poignée d’enceintes non encore équipées d’éclairage à LED le seront rapidement. A plus long terme, l’idée est d’encourager l’installation de panneaux photovoltaïques et de systèmes de chauffage d’origine renouvelable. Avec un vrai intérêt économique pour des clubs italiens exsangues après la pandémie de coronavirus. Car même si les stades sont publics pour la plupart, «ce sont les clubs qui paient les factures», rappelle-t-on au sein de la Ligue.