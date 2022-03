Royaume-Uni : En Jamaïque, manifestation contre la venue de William et Kate

Le prince William et son épouse Kate sont en déplacement en Amérique latine et aux Caraïbes en Jamaïque, à l’occasion des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II.

«Ce privilège de la noblesse»

«Ils ont ce privilège de la noblesse», a-t-il lancé. «Ils peuvent arriver ici et on doit leur dérouler le tapis rouge. Cette époque est révolue», a-t-il assuré. La tournée de William et Kate aux Caraïbes a déjà connu un raté avec l’annulation la semaine dernière de la première étape dans un village du Belize, à cause d’un conflit entre la population locale et une organisation caritative dont William est le parrain.