La semaine dernière, le projet Linux Mint, distribution gratuite et open source basée sur le système d’exploitation Ubuntu, a corrigé une faille de sécurité. Elle pouvait permettre à des personnes malintentionnées de contourner l’écran de verrouillage du système pour accéder aux contenus de l’ordinateur. Ce problème de sécurité a été découvert accidentellement par deux enfants: «Il y a quelques semaines, mes enfants ont voulu pirater mon bureau Linux, alors ils ont tapé et cliqué partout pendant que je me tenais derrière eux en les regardant jouer», a écrit sur la plateforme GitHub un utilisateur qui se présente sous le pseudonyme robo2bobo. «Soudain, l’écran de veille a planté et ils sont entrés! Waouh! Ces petits hackers!» s’est-il émerveillé. Le père pensait qu’il s’agissait d’un incident isolé, mais il raconte que ses petits pirates en herbe ont réussi à réitérer leur exploit une seconde fois. Il a donc signalé la faille de sécurité aux développeurs du système d’exploitation.