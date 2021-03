Ed Sheeran : En larmes au moment de jouer un inédit pour sa fille

Ed Sheeran a été pris par l’émotion lors d’un concert en Australie. C’était la première fois qu’il jouait «Visiting Hours», écrit pour sa petite Lyra Antarctica.

Il est rare de voir craquer des stars en plein concert. Encore plus quand, comme Ed Sheeran , on remplit des stades tout autour du globe. C’est pourtant ce qui s’est produit le 24 mars 2021 à Melbourne quand le folkeux britannique, qui jouait à l’occasion des funérailles d’un des papes de la musique en Australie, a entamé «Visiting Hours». Ed Sheeran, 30 ans, n’avait encore jamais défendu publiquement cette ballade composée pour sa fille , Lyra Antartica, née en août 2020.

Avant de commencer le morceau, le chanteur avait pourtant prévenu: «Je n’ai jamais été aussi nerveux. J’ai vraiment un putain de trac. Je vous prie donc de m’excuser si je foire les paroles ou n’importe quoi d’autre.» Et ce qu’il avait prédit, arriva. Vers la fin du morceau (à 3 minutes et 6 secondes dans la vidéo ci-dessus), Ed a craqué. Il s’est arrêté net avant de lâcher un «désolé» des trémolos dans la voix. Peinant à se contenir, le jeune papa est tout de même parvenu à terminer sa prestation avant de fondre en larmes et de quitter rapidement la scène.