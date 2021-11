Tennis – En larmes, Berrettini abandonne devant son public

Appelé sur le court, le physio de l’ATP aurait peut-être pu faire quelque chose s’il s’agissait de la seconde hypothèse. Or ses quelques manipulations furent vaines. Après un seul point joué au ralenti, Matteo Berrettini s’en allait serrer la main de l’Allemand, en larmes de voir son rêve de Masters brisé devant une salle entièrement acquise à sa cause.

Une consolation nommée Sinner

Que se serait-il passé s’il l’avait fait? Aurait-il chipé ce premier set auquel il s’était accroché avec passion? Y a urait-il gagné le relâchement qui permet d’éviter les blessures musculaires? Ces questions n’ont aucun sens à cet instant . Et si Matteo Berrettini doit abandonner ce Masters turinois, mieux vaut qu’il n’y repense pas trop. «Une chose est certaine, je ne pouvais plus continuer. J’ai ressenti une vive douleur dans la zone de ma blessure survenue plus tôt cette saison. J’ai eu peur, confessait l’Italien un peu avant minuit devant la presse. Mais je vais faire tous les examens possibles lundi et, peut-être, ai-je une chance d’être sur le court mardi.»

Une perspective qui ne consolait pas du tout le finaliste de Wimbledon. «L’ambiance dans la salle était vraiment incroyable au premier set, cela rend la situation encore plus difficile à encaisser. Je voulais profiter du moment et il m’arrive la pire chose possible. Cela me tue. Il s’agit de mon pire moment sur un court de tennis.» S’il venait à ne plus revoir Berrettini cette semaine, l e public piémontais aura , lui, l’occasion de s’offrir une belle consolation nommée Jannik Sinner. C’est en effet l’enfant de San Candido, 10e mondial, qui entrerait en lice mardi en sa qualité de premier remplaçant.