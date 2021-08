Méditerranée : En Libye, un littoral de déchets borde une mer insalubre

Plages jonchées de déchets, station de filtrage à l’arrêt, eaux usées déversées dans la mer: sur des parties du littoral, à Tripoli, la baignade est interdite.

C’est cette portion du littoral libyen, bordé par la Méditerranée et long de 1770 km, qui est la plus polluée du pays d’Afrique du Nord. Les eaux marines autour de la capitale, où vivent plus de deux millions d’habitants, accueillent chaque jour les déversements sans aucun traitement des eaux usées.

Des jeunes se baignent quand même…

Forte concentration de bactéries

Solutions temporaires

«À cause du confinement et de l’insalubrité de l’eau de mer, les Libyens vivent dans une prison estivale.»

La Libye tente de s’extirper d’une décennie de chaos depuis la chute, en 2011, du régime de Mouammar Kadhafi. Un gouvernement a été installé, en début d’année, pour unifier les institutions et assurer la transition d’ici des élections législatives et présidentielle, en décembre.

Odeurs nauséabondes en cas de canicule

«Nous devons alors partir à plus de 100 kilomètres à l’est de Tripoli, à la recherche d’une eau plus propre», raconte-t-il. « À cause du confinement et de l’insalubrité de l’eau de mer, les Libyens vivent dans une prison estivale», soupire son ami Mohamad al-Kabir.