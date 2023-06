Naomi Lareine, perle du r'n'b suisse au Montreux Jazz Festival

La chanteuse a été repérée par les rappeurs Noizy puis Stress après avoir posté ses morceaux sur les réseaux sociaux. DR

À 29 ans, Noami Lareine a imposé son flow, sa voix, ses looks et son visage dans le paysage audiovisuel suisse. La Zurichoise, qu’on voit actuellement dans différentes pubs à la télé, a sorti l’excellent EP «Girl Next Door» en 2022. Cet ex-footballeuse pro le présentera dimanche 2 juillet 2023 sur la Super Bock Stage du Montreux Jazz Festival à 22h.

Vous parlez de vous sur cet EP.

Oui, parce que c’est mon histoire. Quand j’écris des chansons, j’aime que ce soit authentique et réel. La «Girl Next Door» («la fille de la porte d’à côté», en français), c’est ma chérie. C’était ma voisine. Après des années, on s’est rendu compte qu’il y avait davantage que de l’amitié. Maintenant, on vit ensemble avec deux chats. Pour moi, c’est le plus facile d’écrire des choses personnelles parce que ce sont des trucs que j’ai vécus et les émotions sont fortes. Écrire sur moi, c’est comme un striptease. Parfois, je le regrette quand je dois en parler en interview (rires)!

En 2022, vous aviez déjà joué dans des festivals romands. Comment expliquez-vous que vous soyez parvenue à passer le Röstigraben?

Je me pose aussi la question. Peut-être parce que je parle le français (ndlr: sa maman est sénégalo-mauritanienne). Je pense aussi que la diversité de mon univers plaît au plus grand nombre. Beaucoup de monde peut s’identifier à ce que je dis. Aussi, le fait d’être visible actuellement dans une pub TV aide clairement.

Vous êtes également une icône de mode.

Mon amour pour les fringues est assez nouveau. Ça montre que même si je suis une musicienne, je peux être pertinente dans d’autres domaines. Et, la musique et la mode ne sont pas si éloignées que ça. Je fusionne les deux.

En 2023, vous faites un peu la Ligue des champions des festivals suisses avec des concerts à Montreux, à Frauenfeld et au Paléo.

J’aime cette comparaison avec le foot! C’est exactement ça, ce sont les trois plus grands événements du pays. Je suis superhonorée. C’est comme un rêve. En un seul été, je vais cocher trois cases sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Je ne suis pas sûre de vraiment bien comprendre ce qui se passe et ce n’est peut-être pas plus mal. Je serai trop nerveuse sinon.

Alicia Keys, votre idole qui vous a donné envie de faire du piano, a joué au Montreux Jazz Festival en 2008.